Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wahlsieger Werner Kogler wurde ohne Gegenstimme an die Spitze des Grünen Klubs gewählt, Sigrid Maurer ist seine Stellvertreterin © APA/GEORG HOCHMUTH

Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats wählen die meisten Klubs ihre Spitze. Bei der ÖVP übernimmt bis zur erfolgten Regierungsbildung Parteichef Sebastian Kurz den Posten des Klubobmanns - er wurde am Dienstagnachmittag einstimmig dazu gewählt. August Wöginger wird die Fraktion geschäftsführend leiten.

100 Prozent für Kogler

Alles klar ist bei den Grünen, wo Werner Kogler mit einem fast "stalinistischen" Wahlergebnis von 100 Prozent den Klubvorsitz übernahm. Sigrid Maurer wird stellvertretende Klubobfrau und soll das neue Team im Parlamentsklub organisieren. Maurer ist neben Werner Kogler und Alma Zadic die einzige, die schon früher einmal Nationalratsabgeordnete war. Weitere Stellvertreterinnen sind Leonore Gewessler und Ewa Ernst-Dziedzic. Gewessler, früher Geschäftsführerin von Global 2000, sieht sich auch als Symbol für die Öffnung der Grünen hin zur Zivilgesellschaft.

In der Klubleitung wird die neugewählte Klubspitze unterstützt von den Abgeordneten Olga Voglauer (Kärnten), Jakob Schwarz (Steiermark) und Astrid Rössler (Salzburg).

"Comeback Klimaschutz"

Mit einem "Einzug ins Parlament" haben die Grünen am Dienstag ihre Rückkehr in den Nationalrat zelebriert. Die 26 Abgeordneten, die am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung angelobt werden, marschierten gemeinsam über den Josefsplatz ins Parlamentsausweichquartier und hielten dabei Taferln mit Aufschriften wie "Comeback Klimaschutz" und "Comeback saubere Politik" in die Höhe.

Nach wenigen Minuten war der Film- und Fototermin schon wieder vorbei, und für die Grünen begann (nach der Suche des richtigen Ausschusslokals) die Klubsitzung, in der Bundessprecher Werner Kogler zum Klubobmann gewählt und auch weitere Funktionen bestimmt wurden.

Keine Irritationen auch bei der FPÖ, wo Herbert Kickl zum Leiter der Fraktion bestellt wird. Zudem nominieren die Freiheitlichen den Parteivorsitzenden Norbert Hofer als Kandidaten für den Posten des Dritten Nationalratspräsidenten.

Die Volkspartei wiederum designiert Wolfgang Sobotka neuerlich für das Amt des Präsidenten, die SPÖ dürfte wieder Doris Bures für die Funktion der Zweiten Präsidentin aufstellen. Die endgültige Wahl erfolgt erst am Mittwoch durch das Plenum. Direkt vor dieser Sitzung bestimmen dann auch die NEOS ihre Klubleitung. Angeführt wird die erstarkte pinke Fraktion weiter von Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger.