Bei der heutigen Wahl in Kanada könnte es für Premier Justin Trudeau eng werden. Sein Superstar-Image hat an Glanz verloren. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.

Wahlen in Kanada

Justin Trudeau könnte heute abgewählt werden © AP

Die Wahlkampfhilfe kam per Tweet aus Amerika, und zwar von keinem Geringeren als Barack Obama. Justin Trudeau sei ein hart arbeitender, effektiver Politiker, meinte der ehemalige US-Präsident und fügte fast flehend hinzu: „Die Welt braucht dieser Tage seine progressive Führung und ich hoffe, unsere Nachbarn im Norden unterstützen ihn für eine weitere Amtszeit.“ Das allerdings ist nach sechs Wochen Wahlkampf in Kanada keineswegs sicher. Heute wird ein neues Parlament gewählt und glaubt man jüngsten Daten, wird Trudeaus liberale Partei wohl ihre bisherige Mehrheit im Unterhaus in Ottawa verlieren.