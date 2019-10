"Was wir morgen nicht mehr können"Leistungsschau des Heeres steht unter eigenwilligem Motto

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Die Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag hat Tradition, jedes Jahr zeigt das Heer am Wiener Heldenplatz, was es kann. Doch in diesem Jahr findet das Spektakel am kommenden Samstag unter einem eigenwilligen Motto statt: "Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können".

Angelehnt ist das Motto freilich an die budgetäre Situation des Heeres. Dieses sei laut Verteidigungsminister Thomas Starlinger in einer derart prekären Lage, dass die Aufgaben kaum noch wahrgenommen werden können. Die Sicherheit der Bevölkerung sei bereits gefährdet, 2021 werde das Bundesheer seine Rechnungen nicht mehr zahlen können.

Das heurige Motto soll die Not des Bundesheeres offenbar unterstreichen.