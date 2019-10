Facebook

Landeshauptmann Markus Wallner am Sonntag, 13. Oktober 2019, anlässlich seiner Stimmabgabe in Frastanz im Rahmen der Vorarlberger Landtagswahl © APA/Georg Hochmuth

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei der Koalitionsbildung auch nach der Landtagswahl im westlichsten Burgenland keine Ratschläge erteilen. "Die Grünen in Wien sind nicht Vergleichbar mit den Grünen in Vorarlberg", sagt Wallner im ö1-Morgenjournal, außerdem gehe es im Bund um gewichtigere Themen als in der Landespolitik.

Selbst will Wallner seine schwarz-grüne Koalition fortsetzen - beide Parteien haben am Sonntag dazugewonnen. "Das Vertrauen für die Regierung hat insgesamt zugenommen, also werden wir uns an einen Tisch setzen und schauen, dass wir wieder eine Regierung zusammenbringen".

Morgen, Dienstag will Wallner zwar mit allen Parteien führen - er hat aber vor, wieder mit den Grünen zu verhandeln. Die Verhandlungen will er zügig abschließen: noch vor der konstituierenden Landtagssitzung in spätrestens vier Wochen.