Nach der Wahlschlappe und dem Wirbel um Ex-Chef Strache will sich die FPÖ reformieren. Andreas Rabl, Bürgermeister von Wels, nennt neue Themen, die so manchen FPÖ-Wähler überraschen dürften.

© APA/AFP/JOE KLAMAR

Die zweistündige Autofahrt von Wels nach Wien wird Andreas Rabl in den kommenden Wochen wohl öfter antreten müssen. Denn der freiheitliche Bürgermeister von Wels ist Chef der neuen Reformgruppe, die Parteichef Norbert Hofer nach dem desaströsen Ergebnis bei der Nationalratswahl ins Leben gerufen hatte. „Es gibt bereits einen gemeinsam ausgearbeiteten Arbeitsauftrag, der besagt, dass wir uns eine neue Vision für diese Partei überlegen“, erzählt Rabl. „Und das tun wir, indem wir hinterfragen, was uns in unserer aktuellen Themenpalette fehlt und ob wir irgendwo blinde Flecken haben.“