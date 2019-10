Facebook

Pamela Rendi-Wagner und Christian Deutsch © APA/HELMUT FOHRINGER

"An die Arbeit": So lautet das Motto, unter das SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Erneuerungsprozess der Partei stellen will. In den nächsten acht Wochen seien alle „Organisationseinheiten und Teil-Organisationen“ aufgerufen, mit ihren Mitgliedern das Ergebnis der Nationalratswahl zu analysieren und danach Verbesserungsvorschläge zu formulieren, erklärte sie im Anschluss an die Sitzung. Die SPÖ will - voraussichtlich im April 2020 - einen Themenrat unter dem Titel "Zukunftskongress" abhalten, bei dem die Ergebnisse des Reformprozesses der kommenden Monate präsentiert werden sollen.