Künftige Koalition Kogler bei Kurz: "Es wird uns nicht fad werden"

Kogler bei Kurz © APA/HELMUT FOHRINGER

ÖVP-Chef Sebastian Kurz setzt am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen fort. Nachdem er sich am Dienstag mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FP-Obmann Norbert Hofer besprochen hat, traf Kurz zunächst NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger zusammen. Am späten Nachmittag trudelte dann Grünen-Chef Werner Kogler im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse ein.





Bei seinem Eintreffen dämpfte Kogler zunächst die Erwartungen. Es handle sich um ein "offizielles Erstgespräch, wo wir unsere Sicht der Dinge" darlegen werden. 600.000 bis 700.000 Österreicher hätten mit dem Votum "konkrete Hoffnungen" verbunden. In den kommenden Wochen werde man sich einen Überblick verschaffen, ob Regierungsverhandlungen "vernünftig und notwendig" seien. Die Grünen hätten auf regionaler Ebene Erfahrungen mit Regierungsverhandlungen bewiesen. Sollte es Regierungsverhandlungen geben, werde es "ausreichend, üppig, intensiv und breit". Und: "Es wird uns nicht fad werden."

Die ÖVP hat mit dem Wahlergebnis vom 29. September drei Möglichkeiten für Zweier-Koalitionen. Auf solide Mehrheiten im Nationalrat würde die Partei sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ oder den Grünen kommen. Auf die NEOS ist die Partei von Sebastian Kurz dabei nicht angewiesen, die Pinken könnten höchstens als ergänzender Partner fungieren.