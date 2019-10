In den nächsten Wochen will die ÖVP sondieren - und dann auch ausloten, ob eine Koalition mit den Grünen überhaupt realistisch ist. Zwischen Kurz und Kogler stimmt die Chemie.

Kogler und Kurz am Pogusch © Juergen Fuchs

Er ist der Letzte im Gesprächsreigen, das mediale Interesse dürfte aber am größten sein: Um 17.30 Uhr empfängt ÖVP-Chef Sebastian Kurz heute Grünen-Chef Werner Kogler zu einer ersten Sondierungsrunde. Gestern waren bereits SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Chef Norbert Hofer an der Reihe, am Vormittag ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger dran. Das heutige Vieraugengespräch zwischen den beiden Wahlsiegern im Winterpalais von Prinz Eugen kommt einem ersten türkis-grünen Abtasten gleich.