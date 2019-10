Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Es sind die Tage der Trennung in der FPÖ: Gleich an mehreren Fronten brechen Tag für Tag neue Gräben zwischen der Partei und ihrem ehemaligen Langzeit-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache auf. "Zerrüttet" sei das Verhältnis zu Strache inzwischen, sagt sein Nachfolger Norbert Hofer zu Beginn der Sondierungsgespräche mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Ins Detail will er dazu nicht gehen.