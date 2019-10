Sex, Schmiergeld und Video: Kurz vor den Kommunalwahlen am Sonntag ist ein Skandalvideo eines prominenten Regierungspolitikers aufgetaucht.

Zsolt Borkai © Getty Images for European Athlet

Mittelmeer. Luxus. Ein konservativer Politiker, hübsche Frauen, Kokain, Korruption. Davon plötzlich Fotos und Videos im Internet, anonym verbreitet. Nein, es ist nicht das „Ibiza-Video“, das Heinz-Christian Strache zu Fall brachte. Ungarn hat jetzt sein eigenes Skandalvideo. Drehort: Eine Luxusjacht in der Adria, vor der kroatischen Küste. Hauptdarsteller: Drei junge Frauen und der Bürgermeister der westungarischen Stadt Györ, die zweitreichste Stadt Ungarns nach Budapest. Dort hat der deutsche Autobauer Audi eine große Fabrik.

Bürgermeister ist der einstige Olympionike Zsolt Borkai, von der Regierungspartei Fidesz. Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Borkai will wiedergewählt werden, mit dem Slogan „Familienvater. Olympionike. Bürgermeister.“