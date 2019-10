Facebook

Um elf Uhr ist es so weit. In der ehemaligen Winterresidenz von Prinz Eugen, im Winterpalais unweit der Kärntnerstraße, fällt heute der Startschuss zu den Sondierungsgesprächen, die wahrscheinlich erst nach Weihnachten zu einer neuen Bundesregierung führen dürften. ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der vom Bundespräsidenten mit der Regierungsbildung gestern beauftragte Wahlsieger, empfängt die Chefin der zweitstärksten Partei, Pamela Rendi-Wagner, zu einem Vieraugengespräch. Um 15 Uhr ist FPÖ-Chef Norbert Hofer an der Reihe, am Mittwoch folgen Grünenchef Werner Kogler, am Nachmittag morgen Beate Meinl-Reisinger. und am Nachmittag.

Weitere Sondierungen folgen



Nach einem ersten Abtasten sind weitere Sondierungsgespräche mit der SPÖ, der FPÖ, den Grünen geplant, in größerer Runde und unter Einbindung von Experten. Kurz hat bekanntlich drei Optionen, die Neos fallen als Koalitionspartner und Mehrheitsbeschaffer weg, Meinl-Reisinger kann sich auf ruhigere Woche einstellen. Für wen sich Kurz dann entscheidet bzw. wann der ÖVP-Chef im Einvernehmen mit dem Bundespräsidenten in konkrete Regierungsverhandlungen tritt, ist völlig offen. Mit der FPÖ wäre es inhaltlich am leichtesten, mit den Grünen am schwierigsten, knapp gefolgt von der SPÖ. Eine Minderheitsregierung oder eine Dreierkoalition scheint derzeit vom Tisch zu sein.

Regierung erst im Jänner 2020?

Kommende Woche weilt Van der Bellen bei der Krönung des neuen Kaisers in Japan, dann tritt der Nationalrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, dann folgt schon der Nationalfeiertag. Möglicherweise sondiert die Volkspartei noch bis in den November hinein.