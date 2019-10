Facebook

Er war mehr als der übliche Formalakt, der sich in Freundlichkeiten, Höflichkeiten und staatstragenden Appellen erschöpft: Gestern lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz zu sich in die Hofburg, um ihm den Auftrag zur Regierungsbildung zu übertragen. Eine Stunde verschwand man hinter der Tapetentüre, ehe man vor die Öffentlichkeit trat.



Unterschiedlicher hätten die Markierungen, die beide in ihren Statements gesetzt haben, nicht sein können. Van der Bellen forderte den ÖVP- wie auch die anderen Parteichefs auf, den Wahlkampf sein zu lassen, Parteitaktik hintanzustellen, auf das große Gemeinsame zu setzen. In der Prioritätenliste des ehemaligen Grünenchefs rangierte - wenig überraschend - der Klimaschutz ganz oben, gefolgt vom Wunsch nach einer unabhängig agierenden Justiz, mehr Geld fürs Heer sowie nach Geschlechterparität in der nächsten Regierung.



Man kann den Auftritt von Kurz unterschiedlich interpretieren: dass der ÖVP-Chef nicht anders kann, weil er die Agenda, die ihm am Wahlsonntag den Triumph beschert hatte, nicht acht Tagen später bereits über Bord werfen kann. Oder dass Kurz Van der Bellen auf offener Bühne in die Schranken gewiesen und deutlich gemacht hat, dass in Österreich immer noch der Regierungschef, der am Ballhausplatz 2 sitzt, nicht der Bundespräsident am Ballhausplatz 1 die Regierungslinie vorgibt. Manche Beobachter haben den Auftritt als brüskierend empfunden.



Kurz hat die drei Kernthemen seines Wahlkampfs heruntergespult: Maßnahmen gegen den Wirtschaftsabschwung, die Entlastung des Mittelstands sowie die Migration. Erst an vierter Stelle, ein wenig wie ein Anhängsel, tauchte der Klimawandel auf, ergänzt durch unpopuläre Maßnahmen, um den Sozialstaat abzusichern.



Inhaltlich lässt sich die Kurz-Programmatik am leichtesten, am schnellsten, am unkompliziertesten mit der FPÖ realisieren, allerdings ist eine Neuauflage angesichts der blauen Desorientierung mit großen Risiken verbunden. Für Türkis-Grün müssten Türkis wie auch Grün einen Teil ihrer DNA über Bord werfen. Ob Kurz dazu überhaupt willens ist?



Am ehesten kann Van der Bellen dem künftigen Kanzler personell den Stempel aufdrücken, etwa beim geäußerten Wunsch nach einer unabhängigen Justiz. Wo die Grenzen der Macht liegen, wissen wir seit Klestil. Van der Bellen weiß, dass er Kurz nicht seine Wunschkoalition aufzwingen kann – als ob der Bundespräsident aus freien Stücken 2017 einen Vizekanzler Strache und einen Innenminister Kickl angelobt hat.



Welche Regierung uns ins Haus steht? Womöglich weiß es nicht einmal Kurz, denn es wird wohl auch davon abhängen, zu welchem Parteichef, zu welcher Partei ein belastbares Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Nur wenn Vertrauen herrscht, sind mitunter schwierigen Kompromisse erst möglich. Bis dort ist ohnehin noch ein sehr weiter Weg.