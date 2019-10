Kleine Zeitung +

Kann schwarz-grün gelingen? Ulrike Lunacek: "Wir haben gezeigt, dass wir regieren können"

Das sensationelle Comeback in den Nationalrat am vergangenen Sonntag ist vor allem ein Auftrag für uns Grüne, die nötige ökologische und sozial gerechte Transformation in den nächsten Jahren voranzutreiben. Eine Einschätzung von Ulrike Lunacek.