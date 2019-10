Amazonien-Synode Laboratorium für die Weltkirche

Facebook

Papst Franziskus im Jahr 2018 bei einer Begegnung mit Vertretern der indigenen Bevölkerung Amazoniens © AFP

Es ist eine einzigartige Konferenz, die das Antlitz der Katholischen Kirche verändern könnte. Knapp 280 Bischöfe, Beobachter und Experten kommen kommen in Rom für drei Wochen zusammen, um sich einer Region zu widmen, die bisher kaum eine Rolle in den Überlegungen der kirchlichen Hierarchie spielte und erst vor Kurzem durch die Brandrodungen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zog: das über 7,5 Millionen Quadratkilometer große Amazonas-Gebiet in Südamerika.