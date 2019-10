Facebook

Der neue SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch © APA/ROBERT JAEGER

Der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kündigt einen "Erneuerungsprozess" der Partei an, der bereits kommende Woche starten soll. "Daran führt kein Weg vorbei", erklärt Deutsch in der "Zib 2" am Freitagabend: Er habe bereits alle Landesgeschäftsführer eingeladen, um um "Bewegung in die Bewegung" zu bringen.

Über die Parteichefin werde aber nicht diskutiert: "An der Spitze der Erneuerungsbewegung steht Pamela Rendi-Wagner", so Deutsch, der niemanden persönlich für die historische Niederlage bei der Nationalratswahl verantwortlich machen will: "Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam".

"Nicht durchgedrungen"

Allerdings habe die SPÖ Probleme, die "offensichtlich in der Vergangenheit begründet sind" - Probleme wie "dass niemand weiß, wofür die SPÖ steht", sagt Deutsch. "Wir sind mit unseren Botschaften nicht durchgedrungen" - "Es ist unmöglich in vier Monaten darzustellen, wofür die SPÖ steht".

Der Reformprozess soll transparent geführt werden, verspricht Deutsch: Er soll auch "zivilgesellschaftliche Strömungen einbinden".