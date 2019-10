Von Partei suspendiert So trennten sich Strache und FPÖ innerhalb von 12 Stunden

Ex-FPÖ-Chef Strache verkündet seinen politischen Rückzug, die Partei suspendiert ihn trotzdem. Eine Trennung in 12 Stunden im Rückblick. suspendiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

In eine Wiener Innenstadt-Vinothek, in der FPÖ-Funktionäre abends gerne ein Gläschen heben, hatte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Medien an diesem Vormittag bestellt. Pünktlich nimmt der gefallene Held der Freiheitlichen vor dem mit Mikrofonen vollgestellten Tisch Platz – und beendet zehn Minuten später seine 15-jährige politische Karriere.