SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zwischen Interviewterminen in der Hofburg am Wahlabend. © APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Am Montagnachmittag treten nach dem schlechtesten Ergebnis der SPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik - die aktuelle Hochrechnung sagt ihnen nur noch 21,7 Prozent der Stimmen voraus - die Parteigremien zusammen. Um 14 Uhr tagt in den Parlamentscontainern am Heldenplatz das 18-köpfige Präsidium, danach tritt der wesentlich größere Parteivorstand zusammen. Schon im Vorfeld brodelt es: der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer hat angekündigt, bis auf weiteres nicht an den Bundesgremien mitwirken zu wollen.