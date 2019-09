Reportage"Geil, oder?" Wie die ÖVP ihren Wahlsieg feiert

Facebook

© APA/AFP/Joe Klamar

Es sind die kleinen Momente, in denen die Freude der Volkspartei am Sonntagabend so richtig spürbar wird: Wenn Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger am Gang des Kursalons Hübner in Wien seinem Vorvorgänger Josef Pröll begegnet, ihn dieser umarmt und ihm mit glänzenden Augen zuraunt: „Geil, oder?“