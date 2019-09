Beim Wahlverlierer des Abends, den Freiheitlichen, tröstet man sich gegenseitig und mit Bier – und schwört sich auf eine Rückkehr in die Opposition ein.

Hofer und Kickl © APA/HANS PUNZ

Eigentlich ist es für die „John Otti Band“ ein Leichtes, den freiheitlichen Fans musikalisch einzuheizen. An diesem Abend haben sie in der „Prater Alm“ in Wien jedoch trotz ohrenbetäubender Lautstärke sichtlich Mühe, die Enttäuschung der Anwesenden zu übertönen. Sie beginnen mit dem Donauwalzer – und nur auf vereinzelten Bänken wird müde das Österreich-Fähnchen geschwenkt. „Das soll eine Party sein“, ruft Sänger Werner Otti ins Publikum. „Bitte tut eure Mundwinkel rauf, es geht weiter.“