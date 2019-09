Experiment"Contenance, liebe Politikmenschen": Wahltagebuch einer Journalistin

Facebook

9. Juli. Manche nennen es Masochismus, ich nenne es eine kleine Selbsterfahrungsübung. Also heute am so genannten Stichtag, 82 Tage vor der Nationalratswahl, mit einer Wahlkampfbeobachtung zu beginnen und 82 Tage lang Einträge hier reinzuschreiben. Einen Gedanken, ein Gespräch, eine Recherche, einen Termin, was auch immer. Es wird ein langer, harter Sommer.