© APA/ROLAND SCHLAGER

Es dürfte das letzte Mal sein, dass die 183 Abgeordneten in dieser Konstellation zusammentreten: Die 89. Sitzung der 26. Gesetzgebungsperiode in der Geschichte der Republik soll planmäßig ihre letzte sein, bevor am 23. Oktober der neu gewählte Nationalrat zur konstituierenden Sitzung der 27. Legislaturperiode zusammentritt.

Heute steht noch einmal ein intensives Programm bevor: Auch wenn die finanziell großen Beschlüsse wie Pensionserhöhung und Steuerreform bereits vergangene Woche erledigt worden sind, sind noch viele Tagesordnungspunkte offen – fünf Tage vor der Wahl wollen sich alle Parteien noch einmal in Pose werfen.