Heinz-Christian Strache und FPÖ-Chef Norbert Hofer bei einem Aufeinandertreffen in einem Wiener Lokal am Wochenende. © APA/AFP/ALEX HALADA

Die FPÖ hat eine intere Sonderprüfung der Spesenabrechnungen ihres Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache in Auftrag gegeben. Wie "Heute" berichtet, soll am Vorabend des FPÖ-Parteitags in Graz am 14. November eine Sondersitzung des Wiener Parteivorstandes getagt haben, in der Straches Nachfolger an der Spitze der Landespartei, Dominik Nepp, die Abrechnungen Straches in Diskussion gebracht hat.

Die Zeitung berichtet weiter unter Berufung auf mehere Sitzungsteilnehmer, als Parteichef bis zu seinem Ausscheiden im Mai über ein mit bis zu 10.000 Euro pro Monat befülltes Spesenkonto verfügt zu haben. Trotzdem soll Strache zwischen 2014 und 2018 private Rechnungen über die Partei abgerechnet haben.

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt, in der Sache Ermittlungen zu führen. Allerdings nicht gegen wen und aufgrund wessen Anzeige. Dem Vernehmen nach soll auch der Verdacht im Raum stehen, dass bei Abrechnungen bestimmte Posten umgeschrieben worden sind.

Strache ist nach wie vor Parteimitglied, über ein Polit-Comeback bei der Wien-Wahl 2020 wird immer wieder spekuliert. Sollten sich Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen ergeben, würde es damit wohl schwer.