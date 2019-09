Wahlaufruf von Van der Bellen und Bierlein"Müssen Schritte unternehmen, unsere Lebensgrundlagen zu retten"

"Wir laden Sie ein, nun auch Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen": Bundespräsident und Bundeskanzlerin rufen in einem gemeinsamen Video dazu auf, am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen.

© Screenshot / hofburg.at

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sind derzeit gemeinsam bei der UN-Generalversammlung in New York unterwegs - was sie aber nicht davon abhält, auch innenpolitisch Akzente zu setzen.

„Jetzt müssen Schritte unternommen werden, unser Klima, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Und zwar überparteilich", sagt Van der Bellen in einem gemeinsamen Wahlaufruf, der am Sonntagabend auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht worden ist. "Es geht darum, rechtsstaatliche Grundlagen wie unsere Verfassung, die Unabhängigkeit der Justiz und die Integrität unserer Demokratie außer Streit zu stellen", sagt Bierlein.

Schließlich wenden sich Staats- und Regierungsoberhaupt an die Österreicherinnen und Österreicher: "Wir laden Sie ein, nun auch Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen. Bitte überlegen Sie, wägen Sie ab, wem Sie für unser Österreich Ihre Stimme anvertrauen wollen.“

