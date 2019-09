Facebook

Rendi-Wagner beim Duell mit Kurz ©

Zwischen ÖVP und SPÖ geht nichts mir. Spätestens mit dem von Pamela Rendi-Wagner im letzten ORF-Duell erhobenen Vorwurf, Sebastian Kurz, habe beim Aufeinandertreffen der Kandidaten eine Woche zuvor am Küniglberg auf die Nachricht, dass FPÖ-Chef Norbert Hofer 39 Grad Fieber habe, seinen Sprecher beauftragt, eine Zeitung zu informieren, ist ein Comeback der Großen Koalition in noch weitere Ferne gerückt. Erstmals hat sich nun auch der Pressesprecher des ÖVP-Chefs, Johannes Frischmann, zu Wort gemeldet und die Anschuldigung empört zurückgewiesen.

Zunächst setzte am Donnerstag die SPÖ-Chef noch einmal nach. Sie sei „entsetzt“, wie Kurz auf die Fieberattacke reagiert habe. Statt zu helfen, habe Kurz um 20 Uhr - vor dem gemeinsamen Gruppenfoto - seinen Pressesprecher beauftragt, eine Zeitung darüber zu informieren. „Ich war in unmittelbarer Nähe und habe es selbst gehört.“ Rendi-Wagners Pressesprecher Stefan Hirsch erklärte später, es sei ebenso Ohrenzeuge des Vorfalls gewesen. Welche Zeitung Frischmann anrufen sollte, ist allerdings unklar.

Am Nachmittag meldete sich Frischmann zu Wort und legte ein beim Betreiber angefordertes Telefonprotokoll vor, um zu belegen, dass er zum fraglichen Zeitpunkt (zwischen 19.41 Uhr, als Kurz von ORF-Chef Alexander Wrabetz in Empfang genommen wurde, und 20.30 Uhr) keinen Journalisten angerufen habe. In den Unterlagen, die der Kleinen Zeitung vorliegen, scheint nur ein Telefonat mit einem ÖVP-Mitarbeiter auf. Er habe „zu keinem Zeitpunkt an dem Abend“ von Kurz den Auftrag erhalten, die Medien über Hofers Fieberschub zu informieren. Ebenso wenig habe er aus eigenem Antrieb ein Medium kontaktiert. Tatsächlich war es Hofers Pressesprecher Volker Höferl, der die Öffentlichkeit um 20.28 Uhr via Twitter über den Vorfall in Kenntnis gesetzt hatte.