2017 erklärte der ÖVP-Chef im Wahlkampf, er stamme aus Wien. Jüngst meinte er in einer TV-Debatte, er komme "ursprünglich aus dem Waldviertel." Was stimmt?

Aus einem Wahlkampfvideo der ÖVP: Kurz mit Hund

Durch die sozialen Medien geistert derzeit ein Zusammenschnitt zweier Wahlkampfauftritte von Sebastian Kurz, die belegen sollen, dass es der ÖVP-Chef mit der Wahrheit nicht immer so ernst nimmt. Doch stimmt der Vorwurf?

Im Oktober 2017 sagte im Rahmen einer ORF-Konfrontation: „Ich komme aus Wien, aus dem 12. Bezirk, aus Meidling, einem Arbeiterbezirk.“ Zu Beginn des Intensiv-Wahlkampfs klang es etwas anders. Im Zuge einer Debatte über eine etwaige Erhöhung der CO-2-Steuer meinte er am 11. September: „Ich komme ursprünglich aus dem Waldviertel, eine kleine Gemeinde, der Ort, wo ich herkomme, dort gibt es ungefähr hundert Einwohner.“ Was nun?

Meidling und Zogelsdorf

Geboren und aufgewachsen ist Kurz in Wien. Die Volksschule besuchte er in Liesing, die Mittelschule unweit seiner Wohnung in Meidling. Schon im letzten Wahlkampf erzählte Kurz immer wieder davon, dass er als Kind und Jugendlicher die Ferien und freie Tagen auf dem Bauernhof seiner Großmutter in Zogelsdorf in Waldviertel verbracht habe. So gesehen ist Kurz ein waschechter Wiener, der im Waldviertel sozialisiert wurde.

Seine Eltern sind hingegen waschechte Niederösterreicher. Sein Vater wuchs in Wetzleinsdorf im Weinviertel auf, seine Mutter in Zogelsdorf im Waldviertel. In dem ORF-Auftritt vor einer Woche meinte Kurz denn auch, er komme "ursprünglich" aus dem Waldviertel. Zumindest stammt ein Teil seiner Familie aus dem Waldviertel.