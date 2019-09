Podcast mit den Kandidaten''WahlCast'' hat es auf Platz eins geschafft

Das neue Format der Kleinen Zeitung führt aktuell die heimischen Podcast-Charts an - nach nur einem Tag. Zu hören: Die Spitzenkandidaten im persönlichen Gespräch aus dem Zug. Den Start machte Werner Kogler.

Werner Kogler im Gespräch © Kleinsasser

Seit gestern, Mittwoch, ist das neue Format der "Kleinen Zeitung" online. Dem Podcast mit dem Titel "WahlCast", der über alle gängigen Podcast-Plattformen gratis angehört und heruntergeladen werden kann, liegt eine einfache Idee zu Grunde: Weg von kurzen Stehsätzen hin zum ausgiebigen Gespräch. Plaudern über Politik, das Zugfahren und Privates.

Dieser Einladung sind alle sechs Spitzenkandidaten gefolgt, in den kommenden Tagen werden die Gespräche veröffentlicht. Den Anfang machte Grünen-Kandidat Werner Kogler, der Innenpolitik-Redakteurin Christina Traar auf der Fahrt von Linz nach Wien von Strafarbeiten in der Schule, sein Verhältnis zu Eva Glawischnig und seine Vorliebe für Hotels an Bahnhöfen erzählt.

Anhören können Sie das Gespräch auf allen gängigen Podcast-Plattformen:

Ein Gespräch, das bei Österreichs Podcast-Hörern offenbar gut angekommen ist. Innerhalb eines Tages hat es der "WahlCast" auf Platz eins der Podcast-Charts geschafft.

Am Samstag geht das nächste Gespräch online, Innenpolitik-Redakteur Georg Renner plaudert mit FPÖ-Kandidat Norbert Hofer über seine Reaktion auf Ibiza, warum er lieber fliegt als Bahn fährt und warum sich die FPÖ so an die ÖVP kettet.