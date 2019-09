Die Ergebnisse würden zeigen, dass er eine rechtsgerichtete Regierung nicht bilden könne. Gantz will indes Ministerpräsident werden.

© APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Nach der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen ärgsten Rivalen Benny Gantz zur Bildung einer breiten Einheitsregierung aufgerufen. Die Ergebnisse zeigten, dass er die von ihm versprochene rechtsgerichtete Regierung nicht bilden könne, sagte Netanyahu am Donnerstag in einer Videobotschaft. Er rief Gantz auf, ihn "heute, jederzeit" zu treffen.

Von dem Ex-Militärchef lag zunächst keine Stellungnahme vor. Aus der Wahl ging Medienberichten zufolge kein klarer Sieger hervor. Stattdessen zeichnete sich wie schon im April ein Patt zwischen Netanyahus konservativen Likud-Block und dem in der politischen Mitte angesiedelten Bündnis Blau-Weiß von Gantz ab.

"Breite, liberale Einheitsregierung"

Nach der Wahl in Israel hat Ex-Militärchef Gantz vom oppositionellen Mitte-Bündnis Blau-Weiß das Amt des Regierungschefs für sich reklamiert. Er wolle eine "breite, liberale Einheitsregierung" anführen, sagte der 60-Jährige am Donnerstag in Tel Aviv.

Er reagierte damit auf einen Aufruf des rechtskonservativen Regierungschefs Netanyahu, sich einer Großen Koalition seines Likuds mit rechten und religiösen Parteien anzuschließen. Gantz wertete diesen Vorstoß allerdings als Finte Netanyahus.

"Blau-Weiß hat bei der Wahl gesiegt, sie ist die größte Partei", sagte Gantz. Sein Parteifreund Yair Lapid sagte, Netanyahu sei nicht bereit, die Wahlergebnisse zu akzeptieren und wolle das Land zu einem dritten Wahlgang zerren.

Netanyahu erklärte, er sei "überrascht und enttäuscht", dass Gantz' Partei sein Angebot abgelehnt habe, eine Große Koalition zu bilden.

Hauchdünne Mehrheit

Nach der Wahl am Dienstag hat Blau-Weiß eine hauchdünne Mehrheit vor dem Likud. Allerdings haben weder das rechts-religiöse noch das Mitte-Links-Lager eine Mehrheit von 61 der 120 Sitze im Parlament zur Regierungsbildung. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Blau-Weiß auf 33 Mandate, der Likud auf 31, wie die Nachrichtenseite ynet am Donnerstag berichtete.

"Es gibt keine andere Wahl, als eine breite Einheitsregierung zu bilden, die aus allen Parteien besteht, denen der Staat Israel wichtig ist", sagte Netanyahu. "Benny, wir müssen noch heute eine breite Einheitsregierung einrichten!"