Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Christian Jungwirth

Ein Politiker, der publizistisch als „Mäzen einer offenen Gesellschaft“ gefeiert wurde, schlägt vor, dass jemand, die durch einen Misstrauensantrag gestürzt worden ist, nicht der übernächsten Regierung angehören darf. Der Vorschlag ist so durchsichtig, weil er einzig und allein darauf abzielt, Sebastian Kurz zu verhindern.

Ein Misstrauensantrag ist die schärfste parlamentarische Waffe. Verliert ein Politiker die Mehrheit, liegt es auf der Hand, dass er vom Bundespräsidenten bei der Bildung der Nachfolgeregierung, die ja das Vertrauen des Parlaments genießen sollte, übergangen wird. Das hat Alexander Van der Bellen denn auch so gehandhabt. Warum daraus ein Quasi-Berufsverbot für die nächste Legislaturperiode abzuleiten ist, ist unklar.

Wie so oft heiligt der Zweck die Mittel. Gelingt es nicht, den Gegner politisch zu besiegen, will man die Spielregeln geändert. Wie sagte einst ein früherer Kanzler: ein politischer Vollholler.