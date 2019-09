Facebook

Sylvia Saringer und Meinrad Knapp © ATV

ATV macht aus der Not eine Tugend und geht neue Wege. Weil die ehemalige Kanzlerpartei wenig Lust auf Elefantenrunden in jedem einzelnen Privatsender hat, lädt ATV heute abends um 20.15 Uhr zum „Blind Date“ ins TV-Studio. Eingeladen sind alle Spitzenkandidaten, doch jeder kann sich vertreten lassen. Damit eine Partei nicht mit zwei, drei Leuten beim Sender aufkreuzt, um abhängig von den anderen Kontrahenten sich in letzter Minuten für einen Kandidaten zu entscheiden, hat ATV ungewöhnliche Vorkehrungen getroffen: Die sechs Diskutanten sehen sich erstmals wenige Sekunden vor Sendungsbeginn, die Schminkbereiche sind streng voneinander getrennt. Niemand soll sich auf seine Gesprächspartner vorbereiten können. Und auch die beiden Moderatoren, Sylvia Saringer und Meinrad Knapp, tappen bis zur letzten Sekunde im Dunkeln.