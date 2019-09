Parteitag in Graz Norbert Hofer will FPÖ zur Nummer eins machen

Norbert Hofer wird heute in Graz zum elften Parteichef in der Geschichte der FPÖ gewählt, zum Vize steigt Herbert Kickl auf. Gestern hütete Hofer noch das Krankenbett, heute wirkt er wieder fit.

Parteitag in Graz

© (c) APA/ERWIN SCHERIAU

Es war nicht ganz klar, ob es der angeschlagene Norbert Hofer - seit Ibiza-Gate designierter Parteichef der FPÖ - am heutigen Samstag zum Parteitag der Freiheitlichen schaffen würde. Das Fieber fesselte Hofer aber nur kurz an das Bett. Um 9.30 Uhr kam die neue Führungsfigur der Blauen vor der Grazer Stadthalle an und wirkte wieder fit.