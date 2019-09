Am Freitag wollte der designierte FPÖ-Chef in Graz die zweite Plakatwelle präsentieren, das nehmen nun der neue FPÖ-Vize Herbert Kickl und Mario Kunasek vor.

© APA/HANS KLAUS TECHT

FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer, der aufgrund einer fiebrigen Erkrankung bereits am Donnerstag alle Termine abgesagt hatte, wird auch am Freitag eine Wahlkampf-Pause einlegen. Der designierte Parteiobmann wird sich einen weiteren Tag schonen.

Hofer hatte bereits am Mittwochabend vor den ORF-"Duellen" hohes Fieber bekommen, die er aber trotzdem noch bestritt, bevor er sich eine Auszeit nahm. Sein Auftritt beim Bundesparteitag in Graz am Samstag, bei dem der Ex-Verkehrsminister von den Delegierten offiziell zum FPÖ-Obmann gewählt wird, ist laut Parteiangaben nicht gefährdet.

Am Freitag wäre unter anderem die Präsentation der zweiten FPÖ-Plakatwelle in Graz auf Hofers Terminkalender gestanden. Diese wird nun von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und dem steirischen FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek ohne Hofer vorgenommen, so ein Sprecher.