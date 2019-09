Facebook

Thomas Muster, Sebastian Kurz © Screenshot

Nun ist wieder ein Video aufgetaucht, allerdings keines nach der Marke Ibiza. Nach Christiane Hörbiger unterstützt nun Tennis-Legende Thomas Muster ÖVP-Chef Sebastian Kurz. In einem Spot zieht der Steirer Parallelen zu seinem Leben. Musters Karriere hing nach einem Autounfall am seidenen Faden, er schaffte das Comeback und stieg zur Nummer eins der Weltrangliste auf.

„Wir haben beide Rückschläge erlitten, in meiner Situation bin ich sehr stark herausgekommen“, so der Steirer in dem Spot, der ihn mir Kurz am Tennis-Platz zeigt. „Den Zweiflern, die nach dem Unfall gesagt haben, du wirst es nie mehr schaffen, darf man keinen Glauben schenken.“ Man müsse am „Comeback hart arbeiten“, dürfe „nie den Glauben verlieren.“ Und in Anspielung auf die Kurz-Abwahl: „Ich weiß, dass man nach Rückschlägen stärker zurückkehrt.“