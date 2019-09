Michael Häupl wird 70„So angsoffen kannst ja gar ned sein“

Facebook

Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl © Akos Burg

Sie werden am Samstag 70. Wie erklären Sie sich, dass Sie für eine Generation junger Wienerinnen und Wiener der Inbegriff von Coolness sind?

Michael Häupl: Das ist sehr viel besser, als wenn man als uncool gelten würde. Warum das so ist, kann ich mir nicht ganz erklären. Vielleicht ist es mein Schmäh und dass ich nicht immer alles so ernst nehme. Der Wiener ist grantig und er hat einen Schmäh. Das ist kein Widerspruch, sondern das Gleiche.