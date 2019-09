Stenzel & Identitäre Vorwürfe für FP-Vilimsky nur "Ablenkungsmanöver der ÖVP"

Im Gespräch mit Armin Wolf in der ZIB 2 wies FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky die Rücktrittsaufforderung der ÖVP an Stenzel empört zurück, Türkis-Blau will er trotzdem fortsetzen.