Rendi-Wagner © APA/HANS PUNZ

Mit einem Lehrlingspaket, das der Kleinen Zeitung vorliegt, geht SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in die heiße Phase des Wahlkampfs. Ein Schwerpunkt sind Verbesserungen bei der Lehrabschlussprüfung. Konkret sollen die Kosten der Prüfung nicht mehr vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, sondern vom Staat übernommen werden. Der Jugendliche soll die Prüfung innerhalb eines Monats (Rechtsanspruch) absolvieren können bzw. für das Examen dienstfrei gestellt werden. Die Durchlässigkeit zum Studium an Fachhochschulen und Unis soll verbessert werden. Lehrlinge sollen im Rahmen der Berufsschule den Führerschein kostenlos machen können.

Rendi-Wagner tischt noch einen anderen, weitreichenden Vorschlag auf. So wie die Matura soll auch die Meisterprüfung nichts mehr für den Prüfling kosten. „Die Lehre attraktiver zu machen, eröffnet Chancen für junge Menschen und stärkt die Wirtschaft. Ich will eine Trendumkehr in dem Bereich. Es braucht mehr Anerkennung und Wertschätzung für Lehrlinge. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen schafft, werden wieder mehr junge Menschen eine Lehre absolvieren.“