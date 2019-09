Türkise Bundespartei hofft, am Montag die Homepage wieder freischalten zu können. Wegen der Untersuchungen zur Hackeraffäre wurde sie vom Netz genommen, so die Begründung zu dem ungewöhnlichen Vorgang.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖVP ist derzeit offline © APA/ROLAND SCHLAGER

Wer an diesem Wochenende Details über das Wahlprogramm der ÖVP, die Kandidatenliste für die bevorstehende Nationalratswahl oder etwa über das türkis-blaue Regierungsabkommen einholen wollte, kam nicht sehr weit. Seit Freitag ist die Homepage der ÖVP nicht abrufbar. Ursache ist kein neuer Hacker-Angriff. Ein Sprecher von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz erklärte, dass die Homepage seit 48 Stunden wegen Untersuchungen zum Hackerangriff offline sei. Man hoffe, dass man wieder am Montag die Homepage freischalten könne. Bekanntlich haben das Bundeskriminalamt sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz am Freitag die Ermittlungen wegen des Hackerangriffs, der im Sommer passiert sein soll, aufgenommen.