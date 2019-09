Die "Krone" berichtet, der Ex-Innenminister soll groß angelegte Pläne für Lausch- und Spähangriffe gewälzt haben. Tatsächlich dürfte es sich aber um Wünsche von Polizeibeamten in einer Experten-Arbeitsgruppe gehandelt haben, die umgehend wieder verworfen wurden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der ehemalige Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) © APA/ROBERT JAEGER

Hat der ehemalige Innenminister und nunmehrige FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl tatsächlich "den Überwachungsstaat geplant", wie es die "Krone" am Freitag in einem Artikel beschreibt, der über die Austria Presse Agentur (APA) auch von zahlreichen anderen Medien (ursprünglich auch von der Kleinen Zeitung an dieser Stelle) übernommen worden ist? Eher nein.