© APA/HERBERT NEUBAUER

Es ist leicht, sich über den Personalhöchststand in den Büros von Ministern unter der türkis-blauen Regierung zu empören – und über den Wildwuchs in Kabinetten über Jahrzehnte.

Aber man darf auch nicht die gestiegenen Anforderungen an Minister außer Acht lassen, zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit: Wo etwa früher ein Pressesprecher eine Rundfunk- und eine Handvoll Zeitungsredaktionen servicieren musste, stellen heute eine Unzahl von Medien, Blogs, Bürgern Anfragen – und erwarten schnellstens Antwort. Ähnliches gilt für die Vorbereitung auf EU-Gipfel, komplexere Gesetzgebung und so weiter.

Aber darf das fast zur Verdopplung des Personalstandes von einer auf die nächste Regierung führen? Nein – vor allem, wenn ein guter Teil dieses Wachstums in der Aufstockung von Social-Media-Teams liegt. Es braucht klare, von allen Parteien abgesegnete Regeln, welche Aufgaben ein Büro erledigen darf – und wofür die Partei zahlen soll.