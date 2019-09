Die sechs Spitzenkandidaten treffen am Donnerstag auf Einladung der Kleinen Zeitung zusammen. Es ist dies die erste und einzige Elefantenrunde außerhalb von Wien - noch dazu vor einer großen Zuschauerkulisse.

Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, Beate Meinl-Reisinger, Peter Pilz und Werner Kogler © kk

Es ist einer der ersten Höhepunkte zum Auftakt der heißen Phase des Nationalratswahlkampfs. Auf Einladung der Kleinen Zeitung, der Presse und der anderen Bundesländerzeitungen kommen am Donnerstag um 17 Uhr alle sechs Spitzenkandidaten zum großen Schlagabtausch im Salzburger Landestheater zusammen. Das Interesse an der Elefantenrunde ist groß, die meisten Privatsender, Puls24 (19 Uhr), Oe24 (19 Uhr) und auch Servus-TV (20.15 Uhr), übertragen die Debatte zeitversetzt in ihren Programmen, auch zahllose ausländische Medien haben sich angesagt.

Die Kleine Zeitung überträgt am Donnerstag live um 17 Uhr, als Moderatoren treten die Chefredakteure Antonia Gössinger (Kleine Zeitung) und Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten) in Aktion. Im Anschluss daran werden die Auftritte der Spitzenpolitiker in einer schnelle Analyserunde bewertet, die Kleine Zeitung ist durch Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth vertreten.

Mit Anfang September hat sich der Wahlkampf komplett ins Fernsehen verlagert, jeden Abend wird in einem zahllosen TV-Kanäle diskutiert und politisiert.Dass Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, Beate Meinl-Reisinger, Werner Kogler und Peter Pilz direkt aufeinandertreffen, hat absoluten Seltenheitswert. Wodurch sich die Salzburger Runde noch von anderen geplanten Duellen und Konfrontationen abhebt: Es ist dies die erste und einzige Elefantenrunde außerhalb von Wien. Und die Kleinen Zeitung und Bundesländerzeitungen laden nicht ins Studio mit schütterer Publikumskulisse, sondern ins Landestheater der Mozartstadt. Alle 650 Plätze sind seit Wochen ausverkauft.