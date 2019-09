Facebook

Kurz bei der Konfrontation im Jahr 2017 © ORF

Polit-Junkies stehen bewegungsarme Wochen ins Haus. Die lauen Sommerabende klingen aus, dafür mündet der Wahlkampf in seine heiße Phase. Wer sich nichts entgehen lassen will, wird sich in den eigenen vier Wänden einsperren, hoffentlich gesunde Kost auf den Teller schieben und alle geplanten Kino- oder Konzertbesuche absagen. In 27 Tagen wird gewählt, fast jeden Abend treffen die Spitzenkandidaten in unterschiedlichsten Konstellationen und Konfigurationen zur Primetime im Fernsehen oder online aufeinander.