FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky reagiert positiv auf die Schlussfolgerung der WKStA. In einer Aussendung formuliert er: "Dies ist ein Schlag ins Gesicht derer, die mangels Inhalten das Ibiza-Video für einen schmutzigen Wahlkampf ausnutzen wollten." Eine erste Entlastung Straches ortete Vilimsky schon im kürzlich veröffentlichten Buch "Die Ibiza-Affäre" (was dessen Autoren allerdings vehement in Abrede stellen, Anm.). Nunmehr folge die zweite Entlastung Straches durch die WKStA, so Vilimsky.