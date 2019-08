Am 10. September legt Verteidigungsminister Starlinger einen Zustandsbericht zum Heer vor. Schon jetzt warnt er eindringlich vor den Folgen des Sparens. Und was wollen die Parteien?

© APA/HELMUT FOHRINGER

Thomas Starlinger hat es wieder getan. Der Verteidigungsminister der Übergangsregierung hielt sich nicht an das Zurückhaltungsgebot von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und wies einmal mehr in eindrücklichen Worten auf die finanzielle Misere des Bundesheeres hin. Diese führe bereits jetzt dazu, dass die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet sei, sagte er am Rande des Europäischen Forums Alpbach der „Presse“.