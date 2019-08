Kleine Zeitung +

Wahlversprechen ÖVP will Kopftuchverbot auf Schüler bis 14 und für alle Lehrer ausweiten

Die ÖVP setzt auf altbewährtes: Den Kampf gegen den "politischen Islam" - und will das gerade erst in Kraft getretene Verbot von Kopftüchern in Kindergarten und Volksschule auf die Unterstufe ausweiten.