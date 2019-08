Interview mit Paul Lendvai „Niemand wird weise geboren“

Facebook

Paul Lendvai © Jeff Mangione / KURIER / picture

Herr Lendvai, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch: „Jene wie ich, die zu den letzten Überlebenden der Schoah gehören, spüren fast täglich, auch in Österreich!, dass wir ,im Zeitalter der Schamlosigkeit’ (c David Grossman) leben.“ Was ist so schamlos?

PAUL LENDVAI: Es herrscht allerorten eine politische Schamlosigkeit, auch in meinem geliebten Österreich, siehe Ibiza-Video. Und in Deutschland sagt eine AfD doch tatsächlich, diese Allianz für Deutschland, dass der Holocaust ein „Vogelschiss“ war in der fantastischen deutschen Geschichte. Es ist unglaublich, dass heute Dinge geschehen, die vor zehn oder 20 Jahren noch unmöglich gewesen wären. Das Nonplusultra der Schamlosigkeit allerdings, noch dazu gepaart mit Heuchelei und Zynismus, findet in Ländern wie Ungarn oder Polen statt.