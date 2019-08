Facebook

© APA/HERBERT P. OCZERET

Ex-Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist gestorben. Das berichtet der "Kurier" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise.

Der frühere Minister und Bundespräsidentschaftskandidat sei im Ausland einem Herzinfarkt erlegen. Hundstorfer wurde 67 Jahre alt. Hundstorfer war von Dezember 2008 bis Jänner 2016 Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 2016 trat er bei der Bundespräsidentenwahl an, scheiterte aber schon im ersten Wahlgang.

Letzter Auftritt vor einer Woche

Hundstorfer war bis zuletzt als Funktionär aktiv. Erst am Dienstag vergangener Woche absolvierte er seinen letzten öffentlichen Auftritt: In seiner Funktion als Präsident der Volkshilfe Wien eröffnete er eine neue Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien-Donaustadt.

Ebenfalls bis zu seinem Tod tätig war der in dritter Ehe verheiratete Vater einer Tochter als Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO).

Dem Vernehmen nach befand sich Hundstorfer gerade auf Urlaub in Kroatien. Er hinterlässt eine Tochter und zwei Stiefkinder.