Drump will Todesschützen hinrichten lassen © AP

Die Antwort von US-Präsident Donald Trump auf die jüngsten Massaker in Texas und Ohio, die insgesamt 30 Menschen das Leben gekostet haben, fiel deutlich aus. Bei diesen „barbarischen Morden“ handle es sich um „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erklärte Trump in seiner Rede an die Nation. Eine Gesetzesinitiative müsse nun her, die die Todesstrafe für solche „Hassverbrechen“ fordert. Damit werde sichergestellt, dass die Verantwortlichen „schnell“ hingerichtet werden.