Flüchtlinge auf dem Weg in das Sammelzentrum an der Slowenisch-Österreichischen Grenze im Gebiet von Spielfeld im November 2015. © APA/ERWIN SCHERIAU

In Österreich sind derzeit rund 30.000 Flüchtlinge (Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte) arbeitslos gemeldet bzw. in AMS-Schulung. Das zeigen Daten des AMS, die die "Zib 2 am Sonntag" berichtet hat und die der Kleinen Zeitung vorliegen.