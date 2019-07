Kleine Zeitung +

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner Zurück in die Regierung: "Stolz und Hass überwinden"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will die SPÖ wieder zurück in die Regierung führen. Das dies nur in einer Koalition mit der ÖVP unter Sebastian Kurz möglich sei, wisse sie. "Stolz und Hass sind Befindlichkeiten, die muss man überwinden.", so Rendi-Wagner im Interview.