Ex-Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter soll für Neos bei Nationalratswahl antreten. Erweiterter Bundesvorstand der Neos will am Mittwoch die Brandstätter-Kandidatur fixieren. Mitglieder entscheiden am Samstag mit einfacher Mehrheit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor Wechsel in die Politik: Helmut Brandstätter © APA/GEORG HOCHMUTH

Überlang ist die Liste der Journalisten, die in die Politik gegangen sind - in der Annahme, ein bekanntes Gesicht würde der Partei den einen oder anderen Prozentpunkt bringen. Helmut Zilk wurde ein erfolgreicher Bürgermeister, Ursula Stenzel führte die ÖVP bei der EU-Wahl auf Platz eins, Hans-Peter Martin versetzte die etablierten Parteien in Angst und Schrecken. Es gibt aber auch die Gegenbeispiele. Wolfram Pirchner scheiterte im Mai kläglich bei den Vorzugsstimmen, Eugen Freund verschwand bald von der Bildfläche, Josef Broukal zog in einem Buch eine ernüchternde Bilanz über das parlamentarische Getriebe.