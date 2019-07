Kleine Zeitung +

Kandidatur für Neos Herausgeber Brandstätter verlässt den Kurier

Ex-Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter tritt für die Neos an. Erweiterter Bundesvorstand will am Mittwoch die Brandstätter-Kandidatur fixieren. Am Dienstag verließ Brandstätter den Kurier.